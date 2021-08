Paralimpiadi di Tokyo 2020, Francesco Bettella bronzo nei 100 dorso: è la prima medaglia italiana

25 agosto 2021 a

Il nuotatore azzurro Francesco Bettella ha conquistato la medaglia di bronzo nei 100 metri dorso S1 alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Quella di Bettella, 32 anni di Padova, è la prima medaglia dell'Italia ai Giochi Paralimpici. Medaglia d'oro all'israeliano Iyad Shalabi, argento all'ucraino Anton Kol. Per l'italiano è la terza medaglia paralimpica dopo gli argenti di Rio 2016 sui 50 e 100 dorso S1.

"E' una bellissima soddisfazione per me e per l'Italia, sta diventando una bella abitudine", ha commentato Bettella subito dopo la gara ai microfoni di Raisport. "Ho ricevuto tantissimi messaggi di affetto in questi giorni e anche prima della partenza - ha spiegato ancora - per me significa tanto perché questi cinque anni sono stati molto sofferti e arrivare a questa medaglia è una grande soddisfazione che ripaga delle sofferenze".

