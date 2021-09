Italia, la rovinosa gufata di Giampiero Ventura: "State tranquilli, al prossimo Mondiale..."

06 settembre 2021 a

Deve avere un discreto senso dell’umorismo Giampiero Ventura per decidere di commentare gli ultimi due pareggi della Nazionale. Intervenuto ai microfoni dell’Adnkronos, l’ex commissario tecnico al quale è legata la pagina più buia del calcio italiano - quella della mancata qualificazione al Mondiale a causa dello spareggio perso contro la Svezia - si è detto sicuro che i ragazzi di Roberto Mancini non mancheranno la qualificazione.

Prima la Lituania, poi lo scontro diretto con la Svizzera il 12 novembre: due partite da vincere senza se e senza ma per evitare di complicarsi ulteriormente la vita, dopo l’1-1 con la Bulgaria e lo 0-0 con gli elvetici. “Qualche difficoltà a settembre dopo la pausa estiva era prevedibile - ha dichiarato Ventura - ma sono sicuro che questa squadra non avrà problemi ad andare al Mondiale”. “Per essere certi della qualificazione diretta al Mondiale - ha aggiunto l’ex ct - serve vincere tutte le prossime partite e siamo tranquillamente in grado di farlo”.

“Questa squadra - ha chiosato - dopo la vittoria dell’Europeo ha raggiunto una maturità, un valore internazionale che non si è perso in pochi mesi. In autunno quando giocheremo le prossime partite sarà tutta un’altra musica”. E ci auguriamo tutti che sia così, anche perché tutto sommato gli ultimi due pareggi e il solo gol fatto sono poco veritieri: l’Italia si è prima complicata la vita da sola contro la Bulgaria, regalando il pari dopo che era passata facilmente in vantaggio; poi ha sprecato di tutto e di più contro la Svizzera, compreso un rigore di Jorginho.

