Il Torino di Juric inizia a correre: Pjaca gol nel finale, Sassuolo ko in casa

Sembra aver ingranato il Torino di Juric, che dopo un pessimo avvio di Serie A centra la seconda vittoria di fila. Sul campo del Sassuolo, i granata dominano anche se i tre punti arrivano grazie a un solo gol, quello dell'ex Juve e Genoa Pjaca. La zampata decisiva arriva nel finale, all'83': l'esterno offensivo croato, imbeccato da Mandragora, gela il Mapei Stadium entrando in area di rigore dalla sinistra e battendo con un preciso destro a giro sul secondo palo l'incolpevole Consigli.

I neroverdi padrondi di casa deludono, dopo una buona partenza di gara non impensieriscono praticamente mai Milinkovic Savic e anzi sono costretti a subire il dominio territoriale del Toro e anzi devono ringraziare la buona sorte, sotto forma di legni. Dopo il palo di Frattesi al 7', infatti, arrivano quelli ospiti di Brekalo al 27' e Praet al 44', dopo un rinvio sbagliato di Consigli. Torino vicinissimo al gol anche in due altre occasioni, con Sanabria fermato in entrambi i casi sulla linea di porta. In classifica gli uomini di Juric salgono a 6 punti in 4 gare, mentre il Sassuolo resta fermo a 4.

