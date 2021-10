Alan Camsell, il portiere più vecchio al mondo gioca in Galles: sapete quanti anni ha?

Lorenzo Pastuglia 01 ottobre 2021 a

Il portiere più vecchio del mondo? Si chiama Alan Camsell, ha 88 anni e gioca in Galles, nel Penrhyn Bay Stollers FC, squadra amatoriale del Paese. Lo stesso Alan, in un’intervista alla Bbc, ha parlato della sua incredibile carriera iniziata all’età di 40 anni: "Sento il battito del mio cuore, il mio respiro e so che mi fa bene — ha detto al quotidiano —. Sono ancora qui a 88 anni e mi piace ancora. Quando ho cominciato a giocare ero veloce e facevo gol; quando invecchi, però, perdi prima il fiato e vai in porta per riprenderne un po'. Alla fine sono rimasto tra i pali”.

Sempre lo stesso Camsell, ha aggiunto: “Molti di coloro con cui giocavo all'inizio sono morti, altri ci sono ancora — racconta l'88enne portiere —. Ho iniziato a giocare con i loro figli, poi con i nipoti. Mi sento ancora in forma, anche se ultimamente mi sono accorto che sto diventando più lento: molte volte sono superato dalla palla mentre mi sto ancora tuffando. Ma che importa? Io mi diverto”. E se la passione per il calcio è ancora accesa, Alan può solo che arrivare a traguardi lontani…

