Inter, prima vittoria in Champions: brividi con lo Sheriff, poi il tris che riapre il girone

MILANO (ITALPRESS) – L’Inter supera l’ostacolo Sheriff Tiraspol con un secco 3-1 e trova la prima vittoria stagionale in Champions League. Un San Siro in versione bolgia trascina la squadra di Inzaghi ai primi tre punti nel girone con i gol di Dzeko, Vidal e De Vrij. I moldavi fanno paura quasi solo con la punizione siglata da Thill. Ora i nerazzurri distano due punti dalla vetta formata anche dal Real Madrid, vincitore sullo Shakhtar Donetsk. La prima vera chance è sui piedi di Dzeko che, servito in area con i tempi giusti da Lautaro, trova l’opposizione di Celeadnic al 17′.

Segue un solo minuto più tardi una conclusione di Dimarco appena alta. La palla finisce spesso e volentieri sui piedi di Dumfries, bravo a inserirsi ma meno a concretizzare come dimostra il destro sull’esterno della rete al 28′. L’Inter spinge, lo fa con ordine e senza fretta. Alla fine viene premiata: al 35′ c’è il solito cross da corner di Dimarco, spizzata di Vidal e conclusione acrobatica di Dzeko a sbloccare il risultato. Si fa vedere in avanti anche lo Sheriff con Cristiano: al 41′ il brasiliano calcia con il sinistro da posizione favorevole, trovando la risposta puntuale di Handanovic, alla presenza numero 400 con i nerazzurri.

La prima frazione va in archivio in seguito a un destro pericoloso di Perisic, sventato ancora una volta da Celeadnic. La ripresa è una vera e propria doccia fredda per gli uomini di Inzaghi. Al terzo tiro nello specchio gli ospiti infatti pareggiano: al 52′ è Thill a far partire una punizione perfetta dai 30 metri, dove però Handanovic è tutt’altro che perfetto e forse un pizzico in ritardo. Non tarda ad arrivare la risposta dei padroni di casa che al 58′ ritrovano il nuovo vantaggio: ennesimo tocco sopraffino di Dzeko a innescare Vidal, cinico a chiudere con il sinistro sul primo palo per il 2-1. Passano poco meno di 10 minuti e l’Inter triplica i conti. Lo fa con De Vrij, autore di un destro al volo su assist di testa del connazionale Dumfries al 67′. Lo Sheriff si spegne sul 3-1 e i nerazzurri gestiscono un finale in cui avrebbero meritato il poker, con tanto di traversa colpita da Perisic.

(ITALPRESS)

