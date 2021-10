Luciano Spalletti "pezzo di m***, Roma non dimentica": vergogna all'Olimpico, "accolto" così dai giallorossi

Lorenzo Pastuglia 25 ottobre 2021 a

Luciano-Spalletti-Roma. Un rapporto iniziato con l’amore e finito tra le polemiche e l’odio di quasi tutti i tifosi, per colpa del problematico rapporto con capitan Totti e il conseguente addio del capitano al calcio giocato. Nella partita finita 0-0 domenica 24 ottobre all’Olimpico, già dalla lettura delle formazioni è partito il coro dalla Curva Sud: “Spalletti pezzo di m****”, e sono bastati pochi secondi per scatenare la reazione dell'allenatore toscano, che ha alzato la mano ironicamente in segno di ringraziamento.

Poco dopo, il coro a favore di Totti (“C'è solo un capitano”, che pubblica su Instagram il video del coro della Sud), quasi a ricordargli che la gestione dell'ex numero 10 non gli sarà mai perdonata. Proprio la curva, poi, non poteva non dimenticare il disastro di Bodo, arrivato giovedì scorso in Conference League. Una netta sconfitta degli uomini di Mourinho per 6-1, che ha momentaneamente compromesso il primo posto nel girone.

Nei giorni scorsi era trapelata l'ipotesi di un rimborso dalla società ai 395 tifosi che hanno seguito la squadra in trasferta. Ipotesi che gli ultras non hanno gradito, rimandando al mittente l'offerta: “Non ha prezzo il nostro amore. Il risarcimento lo vogliamo dal campo fine a fine stagione”, è il testo che è stato scritto su uno striscione durante l’inno. Che la Roma ha fatto suonare dopo quello della Serie A, nonostante il no della Lega. Infine un’altra nota negativa: qualche ululato razzista verso Osimhen — come già era accaduto a Firenze — e all'arbitro Massa poco prima della fine del primo tempo. Lo speaker dell'Olimpico è stato costretto più volte a ricordare le sanzioni previste per chi insulta i giocatori con offese di stampo discriminatorio e razziale.

