Jannik Sinner brutale: lei pubblica la foto sbagliata? Scaricata a tempo record: lo scatto incriminato

Dopo aver vinto all'esordio contro Hubert Hurcacz alle ATP Finals di Torino Jannik Sinner è protagonista anche del gossip grazie alla storia d'amore con l'influencer Maria Braccini. Il 20enne tennista sarebbe tornato single. La 21enne modella avrebbe fatto l'errore di pubblicare una foto Instagram lo scorso settembre, per festeggiare il primo anniversario insieme. Sinner, riservatissimo e concentrato sul tennis, avrebbe poco gradito, a tal punto da porre fine alla relazione.

Maria Braccini è un’influencer da 68mila follower. Avvenente, bionda e con le curve al posto giusto, aveva pubblicato un post in cui mostrava una foto di coppia, abbracciata, di spalle e aveva scritto: “Un anno insieme Jannik”. Lui aveva risposto con un cuoricino, ma poi sembra non abbia gradito.

Sinner stasera, giovedì 18 novembre, torna in campo a Torino per sfidare Medvedev: in palio c'è un posto nelle semifinali della Atp. Il tennista altoatesino, tra l'altro, tra poco disputerà anche la Coppa Davis e probabilmente non se l'è più sentita di continuare una storia che toglieva tempo e pensieri al tennis. La partita vinta contro Hurkacz l’ha dedicata a Matteo Berrettini, che costretto al ritiro gli ha ceduto il posto: “Matteo, mi dispiace per questa situazione e per quello che stai passando, di sicuro non è un momento facile e non vorrei che un amico come te stesse vivendo tutto ciò. Ieri sera per me è stato incredibile. È difficile descrivere quello che ho provato entrando in campo: il buio, il boato del pubblico, gli applausi… l’affetto e il supporto che ho sentito per tutto il match resterà nel mio cuore per sempre”.

