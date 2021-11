Jannik Sinner, "dove lo hanno beccato prima della Coppa Davis": la foto che spiega chi è davvero il tennista

23 novembre 2021 a

Jannik Sinner si è goduto qualche giorno lontano dal circuito tennistico e mediatico per rifugiarsi nelle sue amate montagne con i vecchi amici. Nonostante questo mese di novembre sia pieno di impegni e emozioni, il tennista altoatesino ha voluto dedicare un po’ di tempo ai suoi affetti, prima di riprendere la preparazione in vista della Coppa Davis.

Sinner meritava qualche giorno di riposo, dopo le Atp Finals in cui è stato richiamato all’ultimo per l’infortunio di Matteo Berrettini, dando comunque spettacolo e sfiorando l’impresa contro Daniil Medvedev. Jannik ha concluso la stagione all’interno della top-10: un punto di partenza meraviglioso per uno della sua età in vista della prossima annata. Venerdì inizierà l’ultimo impegno dell’anno, quello della Coppa Davis: le speranze dell’Italia contro gli Stati Uniti sono soprattutto riposte in lui, dato che Berrettini è stato costretto a dare forfait.

Prima di tornare ad allenarsi, Sinner si è però concesso un po’ di riposo: domenica ha assistito alla partita dell’AFC Sexten, società per cui giocava a calcio da adolescente (mentre era impegnato anche in tennis e sci). Dopo la partita Jannik è entrato negli spogliatoi per fare due chiacchiere con diversi ex compagni di squadra, nonché suoi amici d’infanzia. Poi la promessa di tornare per una pizza di gruppo una volta terminata la Coppa Davis. “Si parla molto di lui qui - ha dichiarato al Corriere del Veneto il presidente del Sexten, Wolfram Egarter - siamo molto orgogliosi di ciò che sta facendo perché quando torna è sempre la stessa persona”.

