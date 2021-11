Pallone d'Oro, Lionel Messi vince tra le polemiche: al secondo posto Lewandowski. Jorginho terzo e Donnarumma decimo

29 novembre 2021 a

Lionel Messi ha vinto il Pallone d’Oro, edizione 2021. Per l’asso argentino si tratta della settima volta in carriera: il numero 30 del Psg riscrive ulteriormente la storia, superandosi e creando un ulteriore solco contro il suo rivale di sempre, Cristiano Ronaldo (fermo a 5). Messi ha vinto il Pallone d’Oro negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021. L’argentino, aggiudicandosi l’edizione 2021 vince quindi per il secondo anno consecutivo, dato che nel 2020 il premio non è stato assegnato: una decisione presa a causa dello scoppio della pandemia da Covid.

La Pulce ha battuto al fotofinish l’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandoski. Messi quest'anno con la sua Argentina ha vinto la Coppa America in finale contro il Brasile. Annata deludente, invece, con il Barcellona, con il terzo posto in campionato e l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano del PSG, club a cui si è unito qualche mese più tardi. Un premio assegnato tra le polemiche che si sono scatenate via social, in virtù di un'annata non proprio eccezionale dal punto di vista sportivo. Proprio la Pulce, con la sua dichiarazione di ringraziamento ("Ho vinto questo premio grazie all'Argentina"), ha aumentato il furore delle polemiche.

"Ogni volta che ho vinto il Pallone d'Oro mi è sempre mancato qualcosa, questa volta ci sono riuscito e credo che la vittoria con l'Argentina mi abbia portato a vincere questo premio. Ringrazio i miei compagni di squadra del Barcellona e ora del PSG, ringrazio la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, i miei fratelli. E' un onore per me aver lottato con Lewandowski perché credo che avrebbe meritato il Pallone d'Oro perché lo avrebbe vinto lo scorso anno e penso che France Football debba ricompensarlo perché lo merita", le parole di Messi. Quindi niente da fare per Robert Lewandowski che ha accarezzato fino alla fine il sogno di conquistare per la prima volta in carriera il Pallone d’Oro. Due italiani nella Top 10, Jorginho e Donnarumma, si sono piazzati rispettivamente al terzo e al decimo posto. Nono Kylian Mbappé, mentre Mohamed Salah settimo e De Bruyne ottavo si piazzano davanti al francese. Completano la classifica Cristiano Ronaldo (6°), Kanté (5°) e Benzema (4°

