Juventus, esplode la lite Yildiz-Tudor: cosa si sono detti

In questo Mondiale per Club prevale la voglia di vincere o quella di non farsi male? Il dubbio è lecito se si guarda al percorso della Juventus e alle scelte di Igor Tudor che, in più d’un’occasione, sembra aver virato sulla seconda strategia. La manita pesante subìta dal Manchester City alla terza giornata del Gruppo G è figlia di una formazione con molte seconde scelte e i big titolari tenuti in panchina, schierati solo nel finale. Tudor pensava a qualche diffidato di troppo, ma anche ai muscoli dei suoi campioni, così il risultato è stato un fracasso totale.

La scena, però, si è ripetuta nell’ottavo di finale perso, stavolta dignitosamente 1-0 contro il Real Madrid. Al minuto 71, con la squadra già in svantaggio e nella necessità di rimontare, Tudor sceglie infatti di togliere dal campo la sua stella, Kenan Yildiz, uno dei migliori nel primo tempo e sicuramente uno dei pochi elementi in grado di trovare la scintilla per scardinare la difesa di Xabi Alonso. Lo stesso gioiellino turco si sorprende della decisione e, uscendo dal campo, rivolge parole ben poco lusinghiere al suo allenatore, catturate impietosamente dalle telecamere. Ah, dettaglio non da poco: con lui lascia il campo anche Koopmeiners, l’acquisto regale dell’estate scorsa, fin qui un flop totale.