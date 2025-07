Boldrini attacca, Borghi la stoppa così: "Non fare la fenomena"

Armi e guerre, l’Europa si inchina davanti a Trump? È la domanda che fa da innesco alla discussione di “È Sempre Cartabianca”, il programma di approfondimento politico condotto da Bianca Berlinguer, in onda ogni martedì in prima serata su Rete 4.

In studio i due contendenti sono Laura Boldrini, deputata del PD ed ex-Presidente della Camera, e Claudio Borghi, senatore della Lega. La Boldrini sostiene che Giorgia Meloni in tema di riarmo e strategia politica e militare abbia seguito a spada tratta Donald Trump pur di farselo amico e non abbia anteposto a questo gli interessi pubblici e dice: “Aumentare la spesa cosa significa? Togliere fondi alle pensioni, la Lega è d’accordo? Alla sanità? Sarebbe scandaloso, alla scuola? Oppure si devono mettere nuove tasse? È insostenibile tutto ciò. Bisogna anche contestarlo Trump. Perché Sanchez è stato lasciato solo? Perché Meloni non si è spesa per gli interessi degli italiani e delle italiane? Semplicemente a dirgli no, a dirgli 'mi dispiace Presidente, ma non si può fare'. Io temo, la mia opinione, che abbia prevalso l'affiliazione politica per non dispiacere l'alleato, ma ai danni degli italiani e delle italiane”.