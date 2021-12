Nuoto, Yannick Agnel in arresto: "Abusi sessuali", l'orrore dell'olimpionico su un ragazzino

10 dicembre 2021 a

Brutta storia che coinvolge un campione olimpico. L'ex nuotatore francese Yannick Agnel, 29 anni, 2 ori olimpici a Londra 2012, è stato fermato a Parigi e arrestato. I fatti risalirebbero al 2016: nello stesso periodo l'uomo era stato allontanato dal club di cui faceva parte. E' accusato di stupro e aggressione sessuale su un minorenne di 15 anni. Secondo la stampa francese l'indagine segue la denuncia presentata da un nuotatore che si era allenato con Agnel a Mulhouse, tra il 2014 e il 2016: ascoltati dalle forze dell'ordine francesi diversi nuotatori o ex-nuotatori, nelle ultime settimane.

I fatti per i quali è stato arrestato risalgono a cinque anni fa, nel 2016. Lo stesso anno nel quale era stato mandato via dal club sportivo di cui faceva parte. Oggi - terminata la sua carriera in piscina - ha cambiato settore ed attività, diventando il direttore sportivo di un club di E-Sport ed opinionista televisivo.

Agnel ha interrotto la sua carriera sempre nel 2016: oltre ai due titoli olimpici - nei 200 metri stile libero , e nella 4x100, nel 2012 - è stato anche campione del mondo dei 200 metri nel 2013.

