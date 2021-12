Catherine Fulop, la pazzesca suocera di Dybala: 56 anni, queste foto. "Un hacker...", roba che scotta

22 dicembre 2021 a

Avete mai visto la "suocera" di Paulo Dybala? In Argentina è forse ancora più famosa della Joya, attaccante della Juventus: è Catherine Fulop, showgirl, star di Instagram e soprattutto tra le più famose attrici di telenovela degli ultimi 30 anni. La 56enne di origine venezuelana dal fisico pazzesco (basta dare un'occhiata alle foto che pubblica con cadenza quasi quotidiana sui social) è la madre di Oriana Sabatini, a sua volta attrice e modella nonché, appunto, fidanzata di Dybala.

Nelle ultime ore si parla di lei però non solo per gli scatti piccanti, ma per una brutta disavventura. La Fulop ha raccontato a Los Angeles de la Mañana, seguitissimo programma televisivo condotto da Angel De Brito, di essere rimasta vittima di una banda di hacker.

"La prima cosa che ha attirato la mia attenzione - ha spiegato ai telespettatori De Brito, introducendo la vicenda - era un messaggio in cui chiedeva soldi con un conto Paypal su cui depositare, una cosa comune che la gente a volte fa con le campagne di beneficenza. Questo era uno dei messaggi: 'Volete donare vestiti o giocattoli per i bambini abbandonati dai loro genitori? Che tutti abbiano un felice anno nuovo!'".

In realtà, si trattava di un raggiro come confermato dalla stessa vittima: "Ho parlato con gli hacker al telefono e hanno continuato a mandarmi una serie di messaggi. Mi chiedevano un sacco di soldi. Tre numeri di telefono mi chiamavano sul mio cellulare, uno di Rosario, un altro di Córdoba, un altro nella Repubblica Dominicana e poi numeri che arrivavano con il codice degli Stati Uniti. Quando ho parlato al telefono ho sentito un accento dell'Ecuador, era latinoamericano ma non argentino".

