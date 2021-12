Premier, Pep Guardiola e l'appello alle autorità: "I casi di Covid in aumento in tutto il mondo, indossiamo la mascherina"

26 dicembre 2021 a

Il mondo dello sport scende in campo per la lotta al coronavirus. Dopo Klopp è Pep Guardiola a inviare un messaggio a tifosi e non. Il tecnico del Manchester City, ha nei fatti chiesto alle autorità britanniche di rendere obbligatorio l'uso delle mascherine anche all'aperto, ricordando come sia uno degli strumenti consigliati per contrastare la diffusione del virus.

"Ciò che più mi stupisce è che giri per le strade, nei centri commerciali, vai a comprare un regalo per la famiglia e nessuno indossa la mascherina - ha detto spiegando la situazione che si vive nel Regno Unito, alle prese con la variante Omicron -. Gli scienziati fin dall'inizio hanno detto che il massimo della protezione si ottiene lavandosi spesso le mani e usando le mascherine".

Quella di Guardiola è sicuramente una proposta che può facilitare la possibilità che gli stadi rimangano aperti e che dunque il campionato inglese non venga interrotto. Tra le squadre della Premier, infatti, solo nell'ultima settimana sono stati registrati circa 100 casi di positività al Covid con tre partite rinviate soltanto nel Boxing day. Da qui l'appello del ct inglese alle autorità: "Sinceramente, non mi piacerebbe e non si può immaginare quanto sia diverso giocare con il pubblico. I casi di Covid sono in aumento in tutto il mondo, le persone vanno negli stadi e, senza indossare una mascherina, possono infettarsi a vicenda. Questo è ciò che mi sorprende di più".

