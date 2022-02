Pechino 2022, ossessione Covid. "Quando vedono il prezzemolo...". La sconcertante rivelazione dello chef italiano sui cinesi

12 febbraio 2022 a

a

a

Fabio Pompanin, titolare del ristorante “Al Camin” di Cortina e chef di Casa Italia, racconta la complicata gestione del ristorante durante le Olimpiadi di Pechino: "Questa è l’edizione più difficile. Anche il prezzemolo delle nostre cucine viene sottoposto al test del Covid: arrivano gli ispettori del governo per stabilire se la merce può essere utilizzata. Per fortuna abbiamo organizzato tutto da casa grazie allo chef italiano dell’hotel", ha spiegato.

"Giochi proibiti", cinque atlete squalificate a Pechino. Cos'hanno trovato nelle loro tute

L'hospitality house della capitale - l'altra si trova a Yanqing, quartier generale dello sci alpino - si ispira al Millium, l'antica unità di misura itinerante, corrispondente a mille passi in età romana e medievale. I due maxischermi - nell'area media dedicata sono stati installati altri due televisori - trasmettono le immagini delle gare olimpiche e rubano l'occhio al primo sguardo, ma la struttura presenta diverse 'attrazioni' a un'occhiata più appronfondita.

Dorothea Wierer e Davide Ghiotto: due bronzi alle Olimpiadi di Pechino, l'Italia vola a quota dieci

Ha raccontato anche di aver cucinato praticamente h24 non solo per la parte istituzionale, dirigenti, addetti alla promozione del brand Italia ma soprattutto per gli atleti. La richiesta più diffusa? Spaghetto al pomodoro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.