Lorena Cesarini a Sanremo, Paola Egonu: "Baggianate, era ingenuamente felice"

"Baggianate". Paola Egonu, stella della Nazionale italiana di pallavolo e opposto della Imoco Volley Conegliano, dà un giudizio secco su Lorena Cesarini e il suo monologo contro il razzismo sul palco di Sanremo. Il Festival l'ha visto "pochissimo, però l'ho seguito sui social", spiega alla Stampa l'atleta 23enne. L'attrice, co-conduttrice di Amadeus, ha detto: "Credevo di essere italiana, ho scoperto di essere nera".

"Polemiche inutili - le definisce la Egonu, nata in Italia da genitori nigeriani -. Mi chiedo fino a che si dovrà passare da queste baggianate. Mi dispiace per lei, giustamente felicissima per essere lì, ingenuamente felicissima purtroppo. Ho provato anche io quelle sensazioni, spero si arrivi a una generazione che ne sia libera". La Cesarini è stata aspramente criticata da Selvaggia Lucarelli, nei giorni scorsi, per via di una intervista (rilasciata pochi giorni prima del Festival) in cui di fatto sminuiva i suoi problemi con il razzismo e negava l'intenzione di portare il tema all'Ariston. In pratica, l'esatto opposto di quanto poi accaduto con il suo monologo.

Per ora, sottolinea con amarezza, "la gente parla. Io so che non devo dare importanza a certe voci eppure, magari per un attimo, ci penso e fa male". "Se se ne parla è subito troppo, se non lo si fa diventa silenzio. Pure su questo alla fine pare si sbaglia e basta. Bisogna provarci, con onestà". Nella sua esperienza quotidiana, applica una formula semplice solo in apparenza: "Mi dico: Paola contano le persone con cui andresti in guerra. Delle altre fregatene".

