Claudio Marchisio e la moglie Roberta, la foto privata finita su Instagram: vietato ai minori

16 febbraio 2022 a

a

a

Claudio Marchio e la moglie Roberta Sinopoli pubblicano sui social una foto bollente che li ritrae in intimità scatenando i follower. I due si sono fotografati un po' nello stile di Wanda Nara e Mauro Icardi. I due non sono mai stati così disinibiti su Instagram. Claudio Marchisio per diverso tempo ha protetto tenacemente la sua vita privata, limitando gli scatti social alle occasioni importanti con la famiglia. Anche Roberta Sinopoli era più riservata. Con questa nuova posa hanno superato entrambi le attese.

Nelle Storie Marchisio scrive che è vietato ai minori di 18 anni. Lo scatto li ritrae stretti l’uno all’altra, con la testa di Marchisio appoggiata dolcemente ai capelli della moglie e con le mani impegnate a stringere un seno della Sinopoli coperto da un completino intimo in pizzo nero.

"Doveva essere la loro serata. E invece...". Francia fuori dal mondiale, Marchisio umilia Pogba: ma davvero? | Guarda

Molte le repliche “infuocate” dei follower vip, da Sarah Felberbaum, a Elena Barolo, a Silvia Slitti e tante amiche non si sono fatte attendere. Qualche fan accusa Marchisio di una caduta di stile: “Questa è roba da Wanda e Icardi” scrivono. Qualche altro commenta ironico rivolgendosi all’ex giocatore: “Nemmeno la Champions avresti toccato con tanta passione”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.