Pechino 2022, Francesca Lollobrigida conquista il bronzo nel pattinaggio di velocità: è la seconda medaglia individuale

Medaglia di bronzo per l'azzurra Francesca Lollobrigida nella mass start femminile di pattinaggio di velocità ai Giochi di Pechino 2022. La campionessa di Frascati ha controllato la gara nel gruppo per poi sprintare nel finale per andare a conquistare il terzo posto. Al National Speed Skating Oval, la Lollobrigida conquista la sua seconda medaglia individuale dopo l’argento nei 3000. Oro all’olandese Irene Schouten e argento alla canadese Ivanie Blondin. Si tratta della terza medaglia del pattinaggio di velocità e della diciassettesima medaglia dell’Italia Team in questa rassegna a cinque cerchi.

Poco prima la campionessa si era sfogato sul suo profilo Instagram, dove - oltre alla foto - c'era il commento motivazionale: "Ultima gara di questa olimpiade…La più bella e la più difficile allo stesso tempo. Dajeee testa e cuore. Tomorrow Mass Start Fight for it". Un incentivo che le ha portato più che bene.

Quella della Lollobrigida è la terza medaglia del pattinaggio di velocità e la diciassettesima medaglia dell'Italia Team in questa rassegna a cinque cerchi. Intanto il Paese pensa in grande: in Cina infatti è più facile avvicinare le 10 di quattro anni fa in Corea, con possibilità di fare meglio. Sarà davvero così? Chissà.

