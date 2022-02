Adriano l'Imperatore, ve lo ricordate? Lui 40 anni, lei 31: le foto (estreme) di Ceu, la sua nuova fiamma

21 febbraio 2022 a

a

a

In campo era uno dei più forti, poi la morte di suo papà e la depressione hanno condizionato in negativo la sua carriera. Adriano Leite Ribeiro, 40 anni, continua comunque a far parlare di sé, anche dopo aver detto addio al calcio: dopo la notizia della patente sospesa per un anno e della notte folle in Francia con 18 escort in un albergo (per una conseguente multa di 15 mila euro), ora per l’ex centravanti dell’Inter spunta una nuova fiamma: la giovane Ceu Oliveira, 21 anni. Già avvistata in un party che proprio Adriano ha dato in casa sua in Brasile e che sarebbe la nuova fidanzata dell’ex giocatore del Parma.

"Se mi chiamasse l'Italia...". Il mr Wolf di Mancini? Joao Pedro, il nuovo bomber ce lo abbiamo in casa

Chi è Ceu Oliveira

Proprio Adriano ha fatto sapere a tutti che la giovane – che studia Scienze Infermieristiche e ha una grande passione per il calcio – gli ha rubato il cuore, per far colpo dunque nel suo lato più intimo tanto da rimanere impresso anche nella sua mente.

"Perché deve restarsene a casa". Italia vietata a Novak Djokovic, chi scenda in campo: il caso s'ingrossa

Secondo alcuni indizi trapelati dal Brasile, chi era presente alla festa ha parlato di abbracci e baci di passione. Per il brasiliano, dunque, ecco il nuovo amore, nella speranza che possa fargli tornare il sorriso dopo anni di tante sofferenze.

Ricordate Adriano? Impensabile, come campa oggi e com'è ridotto: ecco il suo volto, a 40 anni | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.