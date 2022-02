Ucraina, la Polonia rinuncia allo spareggio contro la Russia: Uefa, terremoto per i mondiali di Qatar 2022

26 febbraio 2022 a

a

a

Il boicottaggio del calcio contro la Russia prosegue imperterrito in Europa. La Federcalcio della Polonia ha fatto sapere che non intende disputare la partita contro la Russia per il playoff per i mondiali di Qatar 2022. "Niente più parole, è tempo di agire!", ha twittato il presidente della Federcalcio polacca, Cezary Kulesza, "a causa dell'escalation dell'aggressione della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina, la nazionale polacca non ha intenzione di giocare la partita di spareggio contro la Russia". "Questa è l'unica decisione giusta. Siamo in trattative con le federazioni svedese e ceca per presentare una posizione comune alla Fifa", ha spiegato Kulesza. Svezia e Repubblica Ceca saranno impegnate nell'altro playoff e la vincente dovrebbe affrontare il 29 marzo la vincente tra Russia e Polonia.



Venerdì la Uefa aveva revocato a San Pietroburgo l'organizzazione della finale di Champions League del 28 maggio, spostando la partita allo Stade de France di Parigi. La capitale francese torna così a ospitare una finale a distanza dal'ultima di 16 anni fa, quando si giocò Barcellona-Arsenal. Anche molti club stanno mettendo in piedi "rappresaglie" commerciali contro loro importanti sponsor russi. I tedeschi dello Schalke 04 hanno deciso di togliere, con effetto immediato, dalle proprie maglie di gara la dicitura Gazprom, mentre il Manchester United ha fatto scelta analoga, rinunciando alla sponsorizzazione di Aeroflot, la compagnia di bandiera russa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.