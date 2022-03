Maradona morto, l'ex ct Bilardo l'ha scoperto per caso dalla tv: malato e fragile, "sguardo fisso e mani giunte"

08 marzo 2022 a

Carlos Bilardo, 83 anni, da tre è ricoverato in una casa di cura argentina perché affetto da una malattia neurodegenerativa, che lo costringe su una sedia a rotelle, con perdita parziale della memoria. L'ex ct dell'Argentina campione del mondo 1986 non aveva mai saputo della morte di Diego Armando Maradona, avvenuta sedici mesi fa. I medici glielo avevano nascosto per il suo stato di salute. Ma qualcuno dello staff medico, stavolta, ha lasciato la televisione accesa, un documentario su Diego con la scoperta della sua morte.

Bilardo è rimasto scioccato dalla notizia. In silenzio, con lo sguardo fisso verso la tv, poi a mani giunte ha chiuso gli occhi senza più reazioni. Il legame con Diego era fortissimo, "tanto che alcuni dei nazionali argentini di quel trionfo del 1986, con in testa Burruchaga, volevano organizzare un incontro tutti insieme con il loro ex allenatore per raccontargli di Diego e rendergli meno dura la terribile notizia della scomparsa del grande campione", scrive il quotidiano Leggo.

In clinica ci sono sempre almeno due infermieri pronti a spegnere la tv quando passano immagini del Pibe o si parla di Maradona. Jorge, il fratello di Bilardo lo ha confermato: "Sono sempre stati attenti a distrarlo, Carlos ogni tanto chiede ai medici Dov'è il mio Dieci?'". Ma stavolta non è stato così e l'ex ct lo ha scoperto nel peggiore dei modi.

