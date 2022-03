Qatar 2022, i convocati di Mancini per i playoff: grosse sorprese, il ct gioca il tutto per tutto

18 marzo 2022 a

Il 24 marzo l’Italia scenderà in campo contro la Macedonia del Nord: la possibilità di mancare l’accesso all’atto finale per la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 non è presa neanche in considerazione. Gli azzurri si sono messi in una situazione bruttissima, dopo aver gettato una qualificazione diretta che era in pugno: dopo aver superato l’ostacolo macedone, poi ci dovrebbe essere quello portoghese che sarà tutta un’altra storia, con l’Italia che arriva peggio a questo appuntamento.

"Locatelli ha il Covid". Mancini, che guaio: l'Italia agli spareggi mondiali perde pezzi e certezze

Nel frattempo il ct Roberto Mancini ha convocato 33 giocatori: il grande escluso è Mario Balotelli, che era stato valutato nei mesi scorsi, mentre ci sono per la prima volta Luiz Felip e Joao Pedro. Di seguito la lista completa.

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Pierluigi Gollini (Tottenham), Salvatore Sirigu (Genoa);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Alessandro Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Sampdoria), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gianluca Scamacca (Sassuolo) Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Roma)

