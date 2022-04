Salernitana-Torino, Belotti decide su rigore: i campani sempre più giù

02 aprile 2022 a

Il Torino espugna il campo della Salernitana. Finisce 1-0 per gli ospiti grazie al calcio di rigore messo a segno da Belotti al 18' del primo tempo. Il centravanti granata ha realizzato al secondo tentativo dopo che la prima battuta dal dischetto era stata respinta dal portiere campano Sepe ma l'arbitro Piccinini ha fatto ripetere l'esecuzione. Nel secondo tempo annullato per fuorigioco con l'ausilio del Var il raddoppio di Singo mentre i padroni di casa hanno giocato in dieci dall'85' per l'espulsione di Fazio causa doppia ammonizione. I minuti finali della partita si sono disputati sotto una fitta grandinata. Grazie a questa vittoria la squadra di Juric sale a quota 38 punti in classifica mentre la Salernitana resta ultima al 16.

Ci pensa subito Simone Verdi a riscaldare l’Arechi. Scavalcati I primi quindici minuti, arriva l’episodio fondamentale del match: al centro dell’area Belotti viene agganciato da Fazio che lo mette giù. Rigore netto. Sepe para il primo tiro di Belotti ma il rigore viene calciato di nuovo per la presenza in area di alcuni difensori della Salernitana. Al secondo tentativo l'attaccante non sbaglia e segna. Due minuti dopo la Salernitana sfiora il pari con un colpo di testa di Radovanovic, che non inquadra lo specchio della porta. Al 26’ Belotti potrebbe segnare la doppietta ma questa volta il capitano spreca l'occasione a tu per tu con Sepe.

Nel secondo tempo è il Toro a creare la prima occasione: Singo firma il raddoppio da due passi dopo l'iniziale respinta di Sepe su colpo di testa di Bremer. Ma il Var lo annulla per la posizione di fuorigioco. La Salernitana attacca alla ricerca del pareggio e e al 65' Berisha salva il Torino con un bell'intervento su Ederson. A cinque minuti dalla fine Fazio si fa espellere, lasciando la Salernitana in dieci. Nel finale palo di Belotti. Per i campani la salvezza si fa sempre più difficile.

