Olimpia Milano, altra tegola: perde anche capitan Melli. Con l'Efes ora è durissima...

Fabrizio Carcano 20 aprile 2022 a

a

a

Un’altra tegola per l’AX Armani Exchange Milano, battuta ieri sera in gara 1 dei playoff di Eurolega dai campioni in carica dell’Anadolu Efes Istanbul: il capitano Niccolò Melli, infortunatosi a due minuti dalla sirena e uscito zoppicante dal parquet del Forum, ha riportato una lesione ai gemelli della gamba destra.

Il 31enne lungo reggiano stamattina si è sottoposto ad una serie di esami strumentali che hanno confermato la diagnosi dell’infortunio muscolare, che lo terrà fermo per circa 4 settimane. Melli salterà quindi l’intera serie contro l’Anadolu Efes e, anche in caso di vittoria, sarebbe a rischio anche per le Final Four in programma a Belgrado dal 19 al 21 maggio.

L’Olimpia Milano, che domani - giovedì 21 aprile - sera scenderà nuovamente in campo al Forum di Assago per la seconda gara contro l’Efes, perde così anche l’altro suo leader, dopo Gigi Datome, operato tre settimane fa al ginocchio e fuori anche lui per tutta la serie contro i turchi.

Difficile, quasi impossibile, senza Melli e Datome (e senza il greco Mitoglou squalificato a marzo per doping), pensare di ribaltare la serie contro l’Efes: servirebbero tre vittorie nelle prossime quattro gare, contro un avversario esperto, che ieri nella prima partita ha piegato i biancorossi con disinvoltura, conducendo tutta la ripresa con uno scarto di una dozzina di punti prima del decisivo allungo finale. Senza contare che gara 3 e l’eventuale gara 4 si giocheranno nella bolgia del ‘Sinan Erdem’ di Istanbul davanti a 15 mila tifosi turchi…

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.