Eurolega, AX Armani più forte degli infortuni: batte l'Efes 73-66 nonostante i ko di Delaney e Rodriguez 

Fabrizio Carcano 22 aprile 2022 a

a

a

Più forte degli infortuni, l’Olimpia Milano vince gara 2 della serie dei playoff di Eurolega contro i campioni d’Europa dell’Anadolu Efes Istanbul per 73-66 riportando la serie sull’1-1 dopo la sconfitta di martedì per 48-64.

Mai come in questo caso la fortuna non ha aiutato gli audaci dell’AX Armani: la squadra biancorossa, già priva dei capitani Melli e Datome, si è ritrovata ad affrontare il rovente finale punto a punto senza i due registi Delaney e Rodriguez, riuscendo comunque ad imporsi in volata grazie ai canestri di Shevon Shields, autore di 21 punti.

Vittoria costruita sulla difesa, tenendo l’Efes a 66 punti concedendo spazio solo alle due bocche da fuoco Larkin e Micic chiudendo ogni varco al resto della compagine turca, che ha faticato dall’altra parte del campo a tenere prima Rodriguez e poi Shields.

Milano senza capitan Melli parte alzando il quintetto con i totem Bentil e Hines, la difesa però fatica a prendere le misure al solito Micic che lancia i suoi sul 4-10.

L’Olimpia trascinata dal talento intramontabile del 36enne Rodriguez piazza un contro break di 12-3, ribaltandola sul 16-13, chiudendo il primo quarto avanti 19-17 con 11 punti dello spagnolo.

Che però termina la benzina e va in panchina, inceppando l’attacco milanese che trova qualche punto da Delaney e Daniels per stare a galla sul 27-25,

prima di subire una striscia di Larkin che riporta i turchi sul 27-33.

L’Armani stringe le maglie difensive, trova buoni giochi offensivi in post con Tarczewski e impatta sulla sirena dell’intervallo sul 33-33 con un tiro all’ultimo secondo di Shields.

Proprio il danese, a secco nei primi 19 minuti, è il grande protagonista al rientro in campo, con una striscia di nove punti consecutivi che spinge l’AX sul 42-35.

Due triple consecutive di Rodriguez e una terza di Ricci lanciano Milano sul 53-43 al 27’, ma i campioni d’Europa dell’Efes si aggrappano ai due leader offensivi Larkin-Micic e ricuciono all’ultima virata sul 53-52 complice l’uscita di Hines e Shields gravati da tre falli.

Ultimo quarto con difese blindate e punteggio inchiodato sul 55-55 a sei minuti dalla fine, quando l’Olimpia in due azioni consecutive perde per infortuni traumatici entrambi i play Delaney e Rodriguez. Ma proprio nel momento più difficile, sotto 59-63, l’AX Armani compatta la difesa e si affida in attacco a Shields, pescando anche due bombe provvidenziali di Bentil e Hall, ribaltando sul 64-63 a due minuti dalla fine per poi allungare fino al conclusivo 73-66.

Serie di nuovo in parità: ora due gare a Istanbul alla Sinan Erdem Arena martedì e giovedì. Milano dovrà vincere almeno un match sul Bosforo per poi tornare il 4 maggio al Forum per giocarsi tutto in gara 5.

“È stata una grande serata. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, compiendo uno sforzo incredibile, vincendo questa partita nonostante continui infortuni. È stata una grande prova difensiva e abbiamo saputo attaccare bene, con un grande Shields, è stata una delle migliori serate del nostro gruppo e abbiamo avuto un grande supporto dai nostri tifosi. La serie è finita qui, bisogna essere onesti perché andremo a Istanbul a giocare quasi certamente senza Delaney, che ha una stiramento intercostale, e Rodriguez, che ha una caviglia distorta, oltre che senza Melli: ovviamente ci proveremo, ma bisogna essere onesti su questa serie”, ha spiegato coach Ettore Messina a fine partita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.