Villarreal, Rulli "come Donnarumma": crollo in mezzora, il Liverpool rimonta e va in finale di Champions

Il Liverpool batte il Villarreal 3-2 in Spagna e conquista la finale di Champions. Per 45' i tifosi del Villarreal sognano ad occhi aperti ma nella ripresa devono fare i conti con l'amara realtà che vede la rimonta del Liverpool e la qualificazione alla finale di Champions per i Reds che vincono 3-2 in rimonta. La squadra di Emery parte forte e spaventa il Liverpool. Dia segna dopo soli 3'. La formazione di Klopp fatica e incassa la seconda rete al 41' da Coquelin. La doppia sfida torna clamorosamente in parità dopo il 2-0 di Anfield.



Nel secondo tempo, però, il portiere di casa Rulli "imita" Gigio Donnarumma nella sciagurata gara tra Real Madrid e Psg e con un paio di gravissima incertezze favorisce la clamorosa rimonta degli ospiti. Il Liverpool, scosso da Klopp nell'intervallo, si sveglia e complice anche l'ingresso di Luis Diaz, accelera. Arrivano i gol di Fabinho, dello stesso Luis Diaz (entrambi sotto le gambe di Rulli, grande protagonista della campagna europea del Sottomarino Giallo) e di Mané in contropiede per la vittoria del match e la qualificazione alla finale di Champions.

