Stefano Tacconi "non è cosciente", l'ultimo drammatico bollettino: "Lo capiremo solo tra qualche giorno"

Ci sono novità riguardo la salute di Stefano Tacconi , l'ex portiere bianconero è stato ricoverato all' ospedale di Alessandria a seguito di un malore preoccupante che ha messo in pericolo la sua vita. Proprio dai sanitari dell'ospedale dov'è in cura, sono arrivati ​​risvolti riguardo il suo attuale stato di salute.

È passata una settimana dall'accaduto e, il Dottor Barbanera che ha seguito la vicenda ormai, ha aggiornato le sue condizioni tramite un bollettino medico. “C'è bisogno di aspettare un paio di giorni per avere più certezze. Ora siamo ancora in una fase di rischio , anche se abbiamo scongiurato diversi pericoli” ha dichiarato. Sembrerebbe quindi che l'ostacolo non sia ancora stato superato. Ha aggiunto poi: “Fino a due settimane dall'aneurisma sono possibili ischemie temporanee. Per questo è ancora in rianimazione e volutamente seduto con farmaci per tenere il cervello a riposo. Non è cosciente , aspettiamo il risveglio definitivo nella fine settimana e poi sarà trasferito nel mio reparto”.

Sembrerebbe esserci però una luce in fondo al tunnel: “Il decorso finora è andato bene , sono stati fondamentali i tempestivi soccorsi perché se fosse successo nella notte sarebbe morto” ha concluso il dottor Barbanera. Il figlio di Stefano Tacconi, Marco , ha così dichiarato: “Sono rimasto colpito dalle manifestazioni d'affetto, non me le aspettavo. È rimasto nel cuore di tanta gente , mi hanno chiamato tanti ex colleghi. I tifosi della Juve l'hanno sempre amato e alcuni vogliono venire qui il giorno del suo compleanno (13 maggio) per stargli più vicino”.



