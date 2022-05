Playoff, l'AX Armani parte bene: battuta Reggio Emilia per 80-62

Fabrizio Carcano 15 maggio 2022 a

Buona la prima per l’AX Armani Milano che esordisce nei playoff per lo scudetto battendo Reggio Emilia, settima in stagione regolare, al Forum per 91-82 al termine di una gara sempre condotta. Olimpia senza capitan Melli ancora per un qualche giorno e senza il regista Delaney, ko per tutti i playoff, ma padrona di questo primo match grazie a 18 punti di un Shileds chirurgico e di 17 di un Bentil sempre più incisivo, con Datome prezioso con 10 punti quando servivano e 11 di Rodriguez.

Milano parte bene, controllando il ritmo con il maggiore impatto fisico con Bentil che mette chili e muscoli producendo 10 punti in otto minuti lanciando i suoi dopo nove minuti sul 24-15. Reggio Emilia con l’ex capitano milanese Cinciarini non sbanda e tiene, innescando la mano calda di Stephen Thompson: l’Olimpia con Shileds e Rodriguez prova il primo vero allungo sul 30-21, ma Thompson tiene i suoi a contatto riportandoli sul 35-31. Il solito Bentil rilancia i padroni di casa sul 41-31 e da quel momento l’AX allunga sul 51-37, massimo vantaggio del primo tempo, prima di andare al riposo sul 51-40.

Nel terzo periodo Milano stringe le maglie difensive e in attacco si affida ad un ispirato Shields e al solito generoso Bentil che producono l’allungo decisivo sul 62-45 e poi al 28’ sul massimo vantaggio sul 69-47. Reggio Emilia scivola sul meno ventiquattro, prima di reagire nell’ultimo quarto con un contro break di 11-20 limitando lo scarto finale sul 91-82. L’AX va sull’1-0 ma per conquistare la semifinale serviranno altre due vittorie: martedì alle 20,30 si gioca gara 2 sempre al Forum, poi giovedì gara 3 a Bologna, dove sta giocando la Reggiana, e l’eventuale gara 4 sabato sempre in Emilia. L’obiettivo milanese è chiudere sul 3-0 e avere poi una settimana di riposo prima delle semifinali.

Fonte foto: olimpiamilano.com

