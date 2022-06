Wimbledon, non solo Berrettini: tam-tam impazzito, forse Djokovic... torneo rovinato?

28 giugno 2022 a

La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo. Matteo Berrettini, uno dei favoriti per la vittoria di Wimbledon, è stato costretto al ritiro dal maledetto Covid. Un colpo durissimo per il tennista romano, che era appena tornato alla grande da un intervento chirurgico che lo aveva tenuto lontano dai campi per tre mesi: si era presentato allo Slam più importante sulla scia dei due successi consecutivi ottenuti nel 250 di Stoccarda e nel 500 del Queen’s, e invece dovrà rinunciare all’assalto al titolo a causa del virus.

Una pessima notizia anche per Wimbledon, con gli organizzatori che temono seriamente un focolaio: prima ancora di Berrettini era risultato positivo Marin Cilic, un altro dei possibili protagonisti delle due settimane londinesi. Un forfait che fa tremare persino il campione in carica Novak Djokovic, che tra l’altro è sempre non vaccinato: il serbo ieri ha vinto all’esordio, ma si è allenato proprio con Cilic sul centrale di Wimbledon lo scorso 23 giugno.

Tornando a Berrettini, le poche parole spese per annunciare la sua positività restituiscono tutto il disagio e il dolore per dover rinunciare all’appuntamento più importante dell’anno: “Ho il cuore spezzato. Ho avuto sintomi influenzali e sono stato in isolamento negli ultimi giorni. Nonostante i sintomi non siano gravi, ho deciso che era importante fare un altro test stamattina per tutelare la salute e la sicurezza dei miei compagni e di tutti gli altri coinvolti nel torneo. Non ho parole per esprimere l’estrema delusione che provo. Il sogno è finito per quest’anno, ma tornerò più forte”.

