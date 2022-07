Jannik Sinner a terra: "Infortunato", la reazione inattesa di Djokovic

05 luglio 2022 a

Jannik Sinner ha giocato due set e mezzo sublimi al cospetto di sua maestà Novak Djokovic. Poi però il campione serbo ha sempre più ritrovato il suo gioco e ha approfittato del crollo del tennista italiano, che ha iniziato a commettere troppi errori gratuiti. E così dopo aver vinto i primi due set per 5-7 e 2-6, Sinner è andato in enorme difficoltà e ha ceduto nettamente per 6-3 e 6-2.

Sul finire del quarto set, col punteggio sul 40-40 e Djokovic che stava servendo sul 5-2 per chiudere i conti, c’è stato un attimo di paura: Sinner è infatti andato a terra e ha riportato quello che sembrava un infortunio alla caviglia. Subito preoccupato anche Djokovic, che ha scavalcato la rete per andare a rimettere in piedi Jannik e sincerarsi delle sue condizioni. Rientrato negli spogliatoi per farsi controllare la caviglia, Sinner è poi riuscito a riprendere per la gioia del pubblico, che voleva assistere al quinto set.

La musica però non è cambiata, con Jannik che ha continuato a fare errori su errori, praticamente tutti gratuiti, rendendo facile la vita a Djokovic, che invece ha continuato a tenere il servizio senza particolari problemi.

