Lewis Hamilton si schianta? La vergogna dei tifosi di Verstappen: le immagini

Una giornata nera, per la Mercedes in Austria. Nelle qualifiche del venerdì, quelle che determinano la griglia di partenza della sprint-race, infatti escono entrambe le vetture: quella di Lewis Hamilton e quella di George Russell. E quest'ultimo ha sintetizzato: "Migliore qualifica della stagione per il passo, la peggiore per il risultato". Già, la Mercedes sta recuperando terreno gara dopo gara su Ferrari e Red Bull, ma al Gp sul Red Bull Ring è costretta ad incassare un duro colpo.

Hamilton infatti è andato a muro durante il primo giro cronometrato del Q3: un impatto duro, tanto che è stato trasportato al centro medico. Fuori subito, insomma, e partenza dalla decima piazza. Dunque un incidente anche per Russel, che partirà quinto. Hamilton ha poi commentato: "Sono molto deluso da me stesso e mi dispiace per la squadra". Il sette volte campione del mondo ha infatti perso il controllo della sua Mercedes alla Curva 7 senza capire come sia potuto accadere.

E dopo l'incidente, la polemica. Già, perché quando Hamilton è finito contro le barriere, dagli spalti del circuito si è alzato un boato. Quello dei tifosi di Max Verstappen, il rivale della scorsa stagione. Un episodio oggettivamente brutto, anche perché l'incidente era tosto, insomma Hamilton non era semplicemente andato ad "adagiarsi" nella ghiaia. Toto Wolff, furibondo, ha commentato: "Come si fa a esultare quano un pilota fa un incidente?". Difficile, impossibile anzi dargli torto.

