Briatore e il caso Alpine: le dimissioni di Oakes prima dell'arresto del fratello

La vicenda con al centro il fratello dell’ex team principal Alpine, Oliver Oakes, è avvolta nel mistero. Secondo il Telegraph, il 31enne francese è stato fermato il primo maggio nella zona di Silverstone Park. In suo possesso, una grossa somma di denaro contante. Il giorno dopo, l’accusa formale. Sarebbe stato accusato di trasferimento di beni illeciti venerdì 2 maggio, poi comparso davanti al Tribunale di Northampton sabato e posto in custodia cautelare”.

La notizia è arrivata mentre Oliver si trovava negli Stati Uniti per la gara di Miami. L'ex kartista ha lasciato l’incarico senza commentare pubblicamente l’accaduto. Stando a quanto riportato, si sarebbe trasferito a Dubai subito dopo il GP per evitare anche lui un possibile arresto della polizia.

William Oakes è al vertice della Hitech Grand Prix, la scuderia di F2 fondata da Oliver e della quale William è direttore registrato. Una squadra la cui proprietà è stata al centro di controversie politiche e legali, per via dei legami pregressi con l’oligarca russo Dmitry Mazepin, vicino a Vladimir Putin. Fino al febbraio 2022, nove giorni prima dell’invasione dell’Ucraina, Mazepin deteneva il 75% di Hitech. Poi le azioni passarono a una nuova società fondata da Oakes, la Hitech Global Holdings Ltd, pochi giorni dopo le sanzioni UE e UK contro Mazepin e suo figlio Nikita.

Nei giorni successivi al ritiro di Oakes, si era parlato di una possibile litigio con Flavio Briatore, advisor esecutivo del team di Enstone, in merito alla gestione dei piloti. Mercoledì però è arrivata la dichiarazione congiunta del team e del direttore piemontese: "Le insinuazioni di una possibile rottura sono completamente false. Le ragioni dell’addio di Oakes non erano legate ad Alpine e sono di natura personale". Parole che fanno pensare che dietro le dimissioni di Oliver vi sia proprio la vicenda giudiziaria del fratello William.