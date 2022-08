L'Inter ritrova la LuLa e non solo: pure dalla panchina... il segnale contro lo Spezia

21 agosto 2022 a

a

a

Se con il Lecce era servito un episodio all’ultimo secondo per consentire all’Inter di vincere la prima di campionato, stavolta contro lo Spezia è stato tutto facile per i nerazzurri. Anzi, la squadra di Inzaghi avrebbe potuto scrivere un risultato più tondo rispetto al 3-0 finale, che comunque ha offerto buone indicazioni al popolo interista.

In attesa che giochino tutte le altre big, i nerazzurri si ritrovano al primo posto in classifica e con il primo clean sheet della stagione: la classifica di questi tempi lascia il tempo che trova, significative invece le buone sensazioni tratte dall’esordio in campionato a San Siro. Ad aprire le marcature contro il malcapitato Spezia è stato Lautaro, con un colpo chirurgico sulla sponda aerea di Lukaku: la Lu-La non ha dimenticato come si fa, si cerca e trova giocate in continuazione.

Nella ripresa l’Inter ha subito messo un sigillo sulla vittoria, raddoppiando al 52’ con Calhanoglu. Nel finale c’è gloria anche per Dzeko e Correa: il primo assiste, il secondo va in rete per il 3-0 finale. Ottima la risposta dei sostituti di Lautaro e Lukaku: ci sarà bisogno anche di loro in questa lunga stagione.