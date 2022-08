Andrea Pinamonti si sfoga: "Inter? Non mi hanno dato possibilità"

25 agosto 2022 a

Dopo intese e nuovi allontanamenti, prima dell’inizio di campionato il Sassuolo si è preso il bomber che cercava al posto del partente Gianluca Scamacca, approdato questa estate al West Ham per formare un duo “italiano” con Emerson Palmieri. Stiamo parlando di Andrea Pinamonti, l’anno scorso artefice di una buona stagione all’Empoli condita da 13 reti e due assist in 36 partite di A. Dopo le prime due partite in neroverde giocate al via di questo campionato, senza però trovare la rete contro Juve e Lecce, il giovane del vivaio nerazzurro si è presentato in conferenza stampa, lanciando una ‘frecciatina’ alla sua ex squadra

Pinamonti: “L’Inter? Non mi è mai stata data una possibilità”

Arrivata a inizio agosto, per la punta l’affare tra Inter e Sassuolo si è concluso in positivo con 20 milioni al club di Milano e 2,5 milioni a stagione al calciatore, legatosi al suo nuovo club fino al 2027. Che però dice in conferenza: “(L’Inter) Non mi hanno mai dato una occasione per dimostrare il mio valore, ma sarò sempre grazie ai nerazzurri — commenta — Mi ha accolto quando avevo 14 anni e quindi dovrò sempre ringraziare la società, non posso recriminare nulla. Però è un dato di fatto che non ho mai avuto un'occasione in nerazzurro, ma non ce l'ho con loro”. Insomma, un po’ di rabbia, che l’attaccante vuole annullare con valanghe di reti in Emilia, pensando “a fare bene col Sassuolo — prosegue — e in futuro si vedrà, perché essere qui oggi per me è un vanto e voglio mantenere quanto fatto l'anno scorso a Empoli”.

Pinamonti sulla Nazionale: “Voglio segnare tanto, e nel mentre la tengo in considerazione”

Una parola in conferenza stampa, Pinamonti l’ha dedicata anche al tema-Nazionale: "Il mio obiettivo è quello di proseguire quello che ho fatto l'anno scorso — conclude — ovvero cercare di segnare più gol possibili, l'obiettivo è quello di superare le reti che ho realizzato la scorsa stagione. Tenerla in considerazione è una cosa obbligatoria, perché per un giocatore che vuole puntare ad alti livelli è un obiettivo molto importante".