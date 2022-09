Atalanta in vetta alla classifica: tripletta di Koopmeiners, Torino ko

01 settembre 2022 a

Una notte magica, che in parecchi si ricorderanno nonostante le sole quattro giornate trascorse da inizio campionato. L’Atalanta vince 3-1 contro il Torino grazie alla tripletta di Teun Koopmeiners (due gol su rigore) e vola in testa alla classifica insieme alla Roma, a quota 10 punti. Terza vittoria su quattro gare, la prima dopo l’ultima in campionato davanti al proprio pubblico datata 28 febbraio contro la Sampdoria: i nerazzurri sono tornati a conquistare i tre punti, i granata soccombono dopo l’ottima prova in casa della Cremonese.

Tante emozioni prima del fischio d’inizio, con tutto il pubblico di fede atalantina che ha salutato Josip Ilicic: ieri lo sloveno ha risolto il proprio contratto dopo cinque stagioni in nerazzurro. I due moduli speculari – entrambe le squadre si sono presentate col 3-4-2-1 – hanno praticamente portato le due squadre ad annullarsi per i primi 20 minuti di gioco: nonostante la partita a scacchi le occasioni non sono mancate, due le conclusioni dei padroni di casa dal limite dell’area che hanno impensierito Milinkovic-Savic. Ai punti però gli orobici hanno meritato, colpendo un palo con Demiral e sprecando un’occasione con Zapata: la squadra di Gasperini è passata al termine dei due minuti di recupero su calcio di rigore trasformato da Koopmeiners dopo un fallo di Ola Aina su Soppy.

Il gol a freddo ha tagliato le gambe ai granata, la rasoiata di mancino dopo due minuti dall’inizio della ripresa sempre del trequartista olandese ha indirizzato la gara sui binari bergamaschi. E’ servita una disattenzione da parte dei padroni di casa per riaprire una sfida che sembrava già scritta: Vlasic si è trovato un pallone in area, su assist di Pellegri, che ha scaraventato in rete. A sei minuti dal termine l’Atalanta ha però chiuso definitivamente i giochi, ancora una volta su rigore per un fallo di Lazaro su Lookman: dal dischetto si è presentato ancora una volta Koopmeiners, autore di una tripletta. Nel prossimo turno gli orobici sfideranno il Monza, all’U-Power Stadium, mentre i granata ospiteranno il Lecce.

