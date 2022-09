Harry Maguire rovinato: raffica di insulti, cosa c'entra l'Italia

28 settembre 2022 a

Nel 2019 arrivò allo United dall’Eventon per la spaventosa cifra di 93 milioni. Ma quei soldi, Harry Maguire sta dimostrando di non valerli. E questo inizio di stagione per lui è un vero incubo. Anche contro la Germania, nell’ultima sfida di Nation League, la sua prestazione è stata letteralmente disastrosa: prima con un intervento goffo e ingenuo ha regalato un rigore alla Nazionale di Flick, poi la palla persa nell'azione del secondo gol degli ospiti. I tifosi presenti allo stadio hanno fatto sentire la propria voce in avvio di partita, con i fischi alla lettura del suo nome, proseguiti poi in occasione di ogni tocco di palla. La stampa inglese non è mancata con i suoi voti bassissimi, tanto che sul Daily Mail si legge: "È quasi come se ci si dovesse dispiacere per lui”.

Maguire, la difesa di Kane e Shaw

Ma nonostante il momento negativo, i compagni di Nazionale di Maguire lo hanno difeso a spada tratta. Il primo a prendere le parti del difensore più pagato del mondo è stato capitan Harry Kane, che ha svelato: "Ha giocato quasi su una gamba sola… Sono davvero orgoglioso (con riferimento ad un infortunio occorso al compagno nel finale di gara). Qualsiasi errore ti sventra, ma siamo una squadra, ci difenderemo l'un l’altro". Gli ha fatto eco Luke Shaw: "Harry è un giocatore straordinario, un personaggio straordinario — ha aggiunto — Non si nasconde mai, è sempre lì. Puoi avere persone che possono nascondersi e non vogliono essere sotto i riflettori. Continua a mettersi sotto i riflettori, mostra la forza e il carattere che ha. Al momento la fiducia potrebbe non esserci perché potrebbe sembrare che il mondo intero sia contro di lui”.

Le critiche piovono su Twitter per il difensore dello United

In tanti tifosi, intanto, si chiedono perché il selezionatore Gareth Southgate si ostini ad insistere su di lui, al contrario di quanto fa per esempio il manager del Manchester United, Erik ten Hag, che lo spedisce regolarmente in panchina. Intanto Maguire sarà comunque il titolare della difesa della nazionale dei Tre Leoni ai prossimi Mondiali. I commenti su Twitter che gli sono arrivati non sono stati delicati: "Ecco di nuovo Maguire… Fare quello che sa sempre meglio… fare c***e!", "Il modo in cui gioca Maguire è follemente incomprensibile”. E ancora: "Pensare che Maguire sia professionista e titolare mi dà cinque tipi di depressione diversa".