Atletico Belgrano in festa, i giocatori quasi decapitati sul bus

La voglia di festeggiare era tanta, così come… il rischio di decapitazione! Quello che poteva capitare ai giocatori dell'Atletico Belgrano, club argentino di Cordoba, che stavano festeggiando sul pullman scoperto per le vie della città, durante il classico bagno di folla. Il mezzo ha percorso un tratto di strada passando sotto un ponte, sfiorandone la base di pochi centimetri e obbligando i giocatori che stavano festeggiando ad abbassarsi all'ultimo istante. Tanta paura, fortunatamente nessun grave incidente, mentre l’episodio è stato ripreso in un video, divenuto subito virale sui social.

L’episodio ripreso dal video di un tifoso - Il bus scoperto, sul quale si era radunata l'intera squadra del Belgrano, stava percorrendo a velocità sostenuta la “Avenida de Circunvalación Agustin Tosco”, imboccando una traiettoria che l'ha obbligato a passare sotto il ponte di “Avenida Juan B. Justo”. Dal video amatoriale di un tifoso, si vede come i calciatori si abbassino proprio all'ultimo istante poco prima che il pullman sfiori il ponte, evitando così di venire letteralmente decapitati. Attimi di panico e sconcerto, poi tutto è ripreso normalmente con i festeggiamenti che sono continuati per tutto il resto della serata.

Belgrano, la vittoria per 3-2 fa scattare la festa - L’Atletico Belgrano è stato promosso in Primera Division argentina dopo la vittoria contro il Brown de Androgué. Un match deciso nel secondo tempo, con rete decisiva di Susvielles per il definitivo 3-2. Il club ha festeggiato la promozione e potrà giocare in Serie A nazionale la prossima stagione, ma se su quel ponte fosse andata diversamente, oggi forse non lo potremmo scrivere…