Meloni-Milei, ecco il patto di amicizia tra Italia e Argentina

Vista la distanza, non è previsto che questo Gnl arrivi in Italia. Sarà esportato nei mercati internazionali, fino a un massimo di 30 milioni di tonnellate all’anno, e così promette di dare soddisfazioni agli azionisti Eni, il primo dei quali, appunto, è lo Stato italiano. Il gruppo del cane a sei zampe avrà la possibilità di partecipare come «socio strategico su tutta la catena di valore». L’accordo firmato davanti a Meloni e Milei a palazzo Chigi dagli amministratori delegati delle due società, Claudio Descalzi e Horacio Daniel Marín, segue il memorandum sottoscritto a metà aprile e precede la decisione finale d’investimento, attesa entro fine anno.

Dalla motosega alle trivelle. Javier Milei, presidente dell’Argentina e amico di Giorgia Meloni, arriva a Roma per l’accordo sull’energia tra la Ypf, compagnia posseduta al 51% dal governo di Buenos Aires, e l’Eni, il cui 32% è in mano al Tesoro. Un’intesa per il gas, e tanto: quello del progetto «Argentina Lng», estratto mediante il fracking, la fratturazione delle rocce contenenti idrocarburi, nel grande giacimento di Vaca Muerta, in Patagonia. Che poi sarà liquefatto su due enormi unità galleggianti al largo della costa del Río Negro.

Forti di questa sintonia, Meloni e Milei hanno adottato il “Piano di Azione 2025-2030 Italia-Argentina” che avevano concordato a novembre. Lì c’è un impegno a rafforzare, oltre al dialogo politico (anche attraverso la Comunità dell’Italofonia, che il governo italiano istituirà in autunno), la collaborazione economico-commerciale e in materia di investimenti; nei settori economici strategici e delle materie prime critiche; nel settore spaziale e in quello della difesa; in materia giudiziaria e in materia di sicurezza, nonché in campi come cultura, formazione e turismo.

Ovviamente d’accordo, i due leader, a sostenere il processo per una pace «giusta e duratura» in Ucraina e sull’impegno comune contro il traffico di esseri umani. Al termine, la premier ha scritto su X di essere «lieta» del colloquio con Milei, focalizzato «sul rafforzamento del già solido partenariato bilaterale fra Italia e Argentina, fondato su valori condivisi e su un profondo legame storico-culturale tra le nostre nazioni». Stamattina Milei sarà in Vaticano, primo leader latinoamericano ricevuto in udienza ufficiale da Leone XIV.