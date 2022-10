Arbitro colpito da un fulmine: "Bruciato dentro", dramma in campo

15 ottobre 2022 a

Charlies Panes ha 24 anni e si diletta ad arbitrare nelle serie minori di Bago City, città delle Filippine. Mentre stava dirigendo una partita un fulmine si è abbattuto sul rettangolo di gioco e ha colpito proprio lui, che è stato improvvisamente attraversato da una tremenda scarica elettrica. Subito si è temuto il peggio, dato che il 24enne si è accasciato a terra.

E invece la tragedia è stata evitata, in maniera quasi miracolosa: a salvare l’arbitro è stato il fatto che la scarica principale è caduta su un albero di acacia situato nei pressi del campo, dopodiché l’elettricità si è scaricata anche sul terreno, colpendo in pieno l’arbitro. Tempestivi i soccorsi medici, che hanno permesso di stabilizzare le condizioni del 24enne, che è poi stato trasportato in ospedale, dove le sue condizioni sono costantemente monitorate ma appaiono stabili.

“Improvvisamente ho perso l’equilibrio - ha raccontato Panes, che non dimenticherà di certo questa assurda esperienza - sono caduto e ho sentito un calore fortissimo nel mio corpo. Al momento mi sto riposando per riprendermi. Sono sollevato di essere vivo, il fulmine avrebbe potuto uccidere me o chiunque altro. Appena starò meglio, continuerò con l'arbitraggio. Finirò questo gioco”.