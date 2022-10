Milan, "se salta Leao". Colpo a gennaio: nome clamoroso

19 ottobre 2022 a

Se salta Leao, il Milan potrebbe andare a tutta su Hakim Ziyech. Martedì mattina, infatti, a Casa Milan la dirigenza rossonera ha incontrato l'avvocato Sebastien Ledure, legato a Roc Nation e vicino all'esterno marocchino del Chelsea classe 1993 dopo l'addio al suo agente. Ziyech è oramai finito da tempo nei radar rossoneri, anche obiettivo di mercato nella sessione estiva, trovando pochissimo spazio con la maglia dei Blues (tre presenze in Premier League e due in Champions in questa stagione) e cambierebbe volentieri aria.

Ziyech, ritorno di fiamma a gennaio? - In scadenza di contratto con i Blues nel 2025, chissà intanto se a gennaio ci sarà un ritorno di fiamma per lui. In estate, con l’arrivo di De Ketelaere dal Brugges, i contatti si sono allenatati. Ma chissà che fra pochi mesi possa esserci un'operazione di prestito con diritto di riscatto. Ed eventualmente anche a gennaio, l'obiettivo della dirigenza rossonera sarebbe di ottenere il giocatore in prestito: il giocatore guadagna 5 milioni netti a stagione. Ziyech gradirebbe la destinazione Milan.

Obiettivo Broja - A Casa Milan, però, sono stati incontrati anche altri agenti, come Ted Dimvula, l'avvocato francese che negli ultimi mesi si è aggiunto a Jorge Mendes, celebre procuratore, per rappresentare gli interessi di Leao nella questione rinnovo. Ma anche Cheikh Fall, intermediario vicino ad Armando Broja, attaccante classe 2001 del Chelsea che è un obiettivo del Milan per la prossima stagione. Il 21enne è uno dei profili attenzionati dalla dirigenza rossonera, per qualità tecniche e struttura fisica, e già il mese scorso i primi contatti di mercato sono stati portati avanti. I prossimi mesi ci diranno.