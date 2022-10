Superlega, "nuovo ad": Agnelli e Perez, la sfida all'Uefa

20 ottobre 2022 a

a

a



Nuovo amministratore delegato perla Superlega, il progetto che sembrava ormai morto e che invece Real Madrid, Barcellona e Juventus, nonostante la contrarietà della Uefa e l'abbandono da parte degli altri club che inizialmente avevano aderito, provano a portare avanti. Il quotidiano spagnolo Marca ha riportato la nomina del nuovo Ceo della Superlega, Bernd Reichart, riportando anche stralci di sue interviste al Financial Times e a Reuters in cui ha svelato maggiori dettagli sul progetto, fissando perfino una data di inizio per questo nuovo progetto promosso da Florentino Pérez, Andrea Agnelli e Joan Laporta.

«I presidenti di Real Madrid, FC Barcelona e Juventus hanno recentemente esposto le loro opinioni sui problemi che affliggono lo sport. Penso che stiano ponendo le domande giuste e personalmente mi piacerebbe sentire molte voci diverse affinché la comunità calcistica europea possa insieme trovare le risposte giuste», ha detto Reichart, che ha anche azzardato una data di inizio: «Cominciare nel 2024-25? È ragionevole, sono ottimista...», afferma l'ex Ceo di Rtl Deutschland Group. Reichart suggerisce un incontro con il presidente Uefa Aleksander Ceferin il prima possibile. «Da parte mia assicuro un dialogo aperto e trasparente», ha affermato, sottolineando anche l'importanza di non perdere i giovani amanti del calcio e valorizzando i "nuovi campioni" che la Uefa presenterà nel 2024. Reichart ritiene che la strada sia sbagliata. In Champions, afferma, «ci sono grandi partite e un buon calcio... dagli ottavi».