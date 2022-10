Serie A, il Bologna batte in casa il Lecce: Arnautovic e Ferguson regalano il primo successo a Motta

23 ottobre 2022 a

Il Bologna supera 2-0 in casa il Lecce nella gara valida per l'undicesima giornata di Serie A. Succede tutto nel primo tempo: Arnautovic sblocca il risultato su calcio di rigore al 13', Ferguson raddoppia al 35' con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La squadra di Thiago Motta ritrova così un successo che mancava da quattro giornate e sale a quota 10 scavalcando proprio i pugliesi, fermi a 8.

"Io cerco di dare sempre tutto per la squadra e segnare gol. E' quello che devo fare. Oggi però è stata una performance di squadra, di gruppo". Così Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, commenta a Dazn il gol e la vittoria contro il Lecce al Dall'Ara. Un successo che può dare la svolta alla squadra di Tiago Motta. "Dal primo giorno lo stiamo seguendo e da oggi in avanti possiamo portare altri punti in classifica, partita dopo partita", ha aggiunto il centravanti austriaco. Con 7 gol Arnautovic è anche il nuovo capocannoniere della Serie A. "Non significa niente per me, la squadra viene prima di tutto. Io penso solo a segnare gol per il team", ha concluso l'austriaco.