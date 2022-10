Copa Libertadores, pistola spianata in diretta

26 ottobre 2022 a

La Copa Libertadores 2022 si concluderà questo sabato con la finale tra Flamengo e Athletico Paranaense, la società calcistica della città brasiliana di Curitiba, nello Stato di Paraná. Lo stadio dell’incontro sarà il Monumental Isidro Romero Carbo, ovvero lo stadio di Guayaquil, in Ecuador. Ma la zona dove si trova la struttura non è delle migliori, per via dell'elevato tasso di delinquenza che si è sviluppato negli ultimi tempi in città. Lo sanno bene alcuni giornalisti, appostati all'esterno dello stadio per un servizio sul match, che sono stati vittime di un tentativo di rapina.

Il racconto della giornalista - Una situazione pericolosa che ha visto la giornalista Vanessa Robles, che lavora per TeleAmazonas (rete televisiva ecuadoriana), sventare una rapina mentre stava lavorando a un servizio sulla partita all'esterno dello stadio. "Eravamo sul ponte dello stadio Barcellona — ha raccontato sul proprio account Instagram — quando due ragazzi sono arrivati in moto per rubarci il cellulare e altre cose, dopo i rispettivi insulti, il copilota ci ha mostrato la pistola: non abbiamo pensato altro che dirgli che eravamo in diretta”.

Scene da film - Sempre nelle immagini, si vedono i due ragazzi a bordo di una moto che hanno intimato alla giornalista di consegnargli il cellulare. Peccato per loro che proprio in quel momento fossero ripresi. La giornalista ha urlato e li ha messi in fuga: "Siamo in diretta, siamo in diretta”, proprio per spaventare i due ladri che a quel punto erano stati visti a volto scoperto. Entrambi sono così fuggiti in sella alla loro moto, coprendosi il volto con gli indumenti che indossavano in quel momento. Nel tragitto, hanno incrociato sulla propria strada una due ruote della polizia, a cui la giornalista ha subito chiesto di inseguire i due ladri. Insomma, è sembrato di stare in un film.