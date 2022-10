Olimpia Milano, tutto facile contro Verona travolta 78-54

Fabrizio Carcano 30 ottobre 2022 a

Le fatiche e le delusioni europee non frenano l’Olimpia Milano, reduce dalla pesante sconfitta di venerdì sera a Barcellona, brava a reagire subito in campionato con una travolgente vittoria su Verona per 78-54. Enorme il divario tecnico tra le due squadre, divario che trasforma la sfida del Forum in una sorta di allenamento in vista del big match di giovedì sera contro il Real Madrid. Milano galoppa con i 13 punti di Ricci e Thomas e i 9 di Davies e Baron.

Verona regge qualche minuto ma precipita già alla fine del primo periodo sul 23-6, riuscendo a contenere il passivo all’intervallo sul 41-27. L’EA7 Armani gestisce il vantaggio, gira l’ultima boa sul 60-43 e allunga sul più venti con i canestri di Pippo Ricci, prima di un finale senza storia. “Abbiamo fatto un passo avanti nella costruzione della nostra identità difensiva, in attacco abbiamo avuto buoni momenti e altri in cui siamo persi. Da ieri si allenano anche Baldasso e Mitro Loung per cui a breve avremo altri giocatori per le prossime partite. Vorrei poi spendere due parole per la prova di Ricci.”

Sotto osservazione il play Kevin Pangos, ancora deludente con 1/8 al tiro, difeso a spada tratta da coach Messina. “Lo scorso anno Pangos per mille motivi ha giocato pochissimo, poi è arrivato qui e si è fatto male restando fuori un mese, ora dobbiamo portarlo ad una buona condizione fisica, serve tempo, pazienza e fiducia. Ha bisogno di ritrovare la serenità fisica, ma piano piano ci arriveremo”, ha tagliato corto Messina. Già proiettato al big match di giovedì sera (ore 20,30) al Forum contro il Real Madrid.