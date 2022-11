Italrugby, prima storica vittoria col Sudafrica: l'impresa a Firenze

12 novembre 2022 a

(LaPresse) - Storica vittoria della nazionale italiana di Rugby che a Firenze, nell'Autumn Nations Series, supera l'Australia per la prima volta nella sua storia con il punteggio di 28-27. Sempre a Firenze nel 2016 l'Italia del Rugby superò per la prima volta il Sudafrica. "L'obiettivo che ci eravamo prefissati era continuare nel nostro percorso, la sconfitta contro la Georgia era un passo falso da cui imparare. Oggi è stato importante in questa cornice. Abbiamo vinto la partita con la concretezza, l'ultima meta è stata un disattenzione, le mete che abbiamo fatto sono state bellissime, non c'è mai una cosa che va bene, sono i piccoli dettagli che fanno la differenza e li abbiamo fatti molto bene". Così Michele Lamaro, capitano dell'Itarugby, a Sky Sport, dopo la storica vittoria contro l'Australia.

"L'ultimo calcio per gli australiani? Volevo morire. Ogni tanto ci vuole un po' di fortuna ma questo non cancella la nostra prestazione", ha aggiunto, Ora si guarda al Sudafrica, sabato a Padova. "Un'altra sfida e ci dobbiamo arrivare con il massimo delle energie sia fisiche che mentali", ha concluso. "C'è grande emozione, è una grande giornata per il Rugby italiano con questa atmosfera e questa gente. E' una giornata perfetta". Così Ange Capuozzo, estremo dell'Italrugby a Sky Sport, dopo la vittoria storica contro l'Australia.