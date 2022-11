F1, George Russell vince il Gp del Brasile: è la sua prima vittoria in carriera

13 novembre 2022 a

a

a

George Russell ha vinto il Gp del Brasile, penultima prova del Mondiale. Il pilota britannico della Mercedes, alla sua prima vittoria in carriera, ha preceduto il compagno di squadra Lewis Hamilton. Podio Ferrari con il terzo posto di Carlos Sainz che precede l'altra 'rossa' di Charles Leclerc. Qunto posto per l'Alpine di Alonso che prevede le due Red Bull del campione del mondo Max Verstappen e Sergio Perez. Leclerc megli ultimi giri ha la posizione a Sainz per il secondo posto nel Mondiale, ma essendoci in ballo il podio non c'è stata nessun cambio di posizione in gara. Il pilota spagnolo della Ferrari è comunque sotto investigazione per l’affiancamento a Perez in regime di Safety Car.