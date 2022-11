Qatar 2022, tifosi a caccia di birra? Impensabile, che fine fanno

21 novembre 2022 a

Due tifosi dell’Everton sono andati in Qatar per seguire la nazionale inglese in questa spedizione mondiale. Mai avrebbero pensato di ritrovarsi a casa di alcuni sceicchi a giocare con un piccolo leone. Quanto accaduto ha dell’incredibile ma è tutto vero, come documentato dai video postati sui social da uno dei due tifosi, che non è riuscito a trattenere l’entusiasmo per quanto stava accadendo.

Nonostante le polemiche sulla birra, la cui vendita è stata vietata nei pressi degli stadi, i padroni di casa hanno trovato un modo per farsi benvolere dai tifosi, o almeno da questi due inglesi che si sono ritrovati a fare baldoria con un cucciolo di leone a casa di un riccone del Qatar. I due cercavano soltanto un posto dove bere birra in santa pace e invece sono stati accolti dagli sceicchi per una serata che difficilmente dimenticheranno. Peccato che tanti altri tifosi invece non stiano vivendo un’esperienza altrettanto indimenticabile, dato che le zone a loro destinate non sono proprio il massimo, per usare un eufemismo.

Two Everton fans in Qatar went looking for beers and ended up in a Sheikhs palace chilling with a lion. pic.twitter.com/R17nDd3f0A — World Cup Updates (@wc22updates) November 21, 2022

In particolare nelle scorse ore è montata la polemica per l’aria condizionata, che praticamente a Doha funziona sempre al massimo in qualsiasi luogo chiuso. Soprattutto i tifosi dell’Ecuador si sono lamentati del freddo, ma questa è comunque una polemica molto minore rispetto a quella della birra, che potrebbe avere strascichi legali, dato che lo sponsor Budweiser potrebbe fare causa alla Fifa.