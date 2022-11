Spagna, Luis Enrique rivela: “Mia figlia sta con Ferran Torres”

23 novembre 2022 a

a

a

In Spagna la notizia era nota da tempo, ma non era mai stata ufficializzata. A farlo, adesso, ci ha pensato l'allenatore della nazionale spagnola Luis Enrique durante una diretta sul canale Twitch in cui risponde alle domande dei tifosi. "Qual è il tuo uomo rappresentativo in campo? Quello che senti più vicino a te?", gli chiede un follower. La risposta del ct della Spagna spiazza tutti: "Questa è una domanda molto facile… È il signor Ferran Torres… Altrimenti mia figlia mi prende e mi taglia la testa!". Siria Martinez, figlia di Enrique, è infatti fidanzata con Torres, il calciatore delle Furie Rosse, ora presente ai Mondiali in Qatar.

Così, a rompere il rumore del chiacchiericcio generato dal gossip che vedeva sua figlia fidanzata con Torres, ci ha pensato lui stesso. Anche se le foto che immortalano la coppia ha reso di dominio pubblico la relazione tra i due già da tempo. Fine dell'imbarazzo, dunque, sia per lui che per Torres - ala sinistra 22enne esplosa nel Valencia, che Pep Guardiola ha voluto con sé al Manchester City ma tornato poi in patria dopo aver ceduto alle lusinghe del Barcellona. Intanto, Enrique ha voluto fugare qualsiasi tipo di preoccupazione ai suoi follower, sul fatto che "entrambi sappiamo benissimo tenere distinte le due situazioni, quando si parla di famiglia e quando invece siamo giocatore e allenatore". Insomma, un intervento diretto, ironico, ma anche all'insegna della responsabilità e della serietà.