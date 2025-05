Jannik Sinner e Ouhdadi, doping: gioco sporco in Spagna contro l'azzurro

La narrazione che arriva dalla Spagna in merito alla squalifica del mezzofondista paralimpico Yassine Ouhdadi rischia di trasformarsi in qualcosa di più che una semplice cronaca sportiva. Accostare con insistenza il suo nome a quello di Jannik Sinner – come hanno fatto in questi giorni molti media iberici – sembra infatti rispondere a una logica strumentale, volta a rilanciare un caso ormai chiuso, con l’evidente obiettivo di gettare ombre sul campione italiano. Ma i fatti, se analizzati con attenzione, parlano chiaro: tra i due episodi esistono differenze sostanziali, che non possono essere ignorate.

Ouhdadi, trionfatore nei 5000 metri alle Paralimpiadi di Tokyo 2021 e Parigi 2024 nella categoria T13 (riservata agli ipovedenti), è stato ufficialmente squalificato per tre anni in seguito a una positività al Clostebol riscontrata in un controllo antidoping fuori competizione, effettuato prima dei Giochi parigini. Di conseguenza, perderà l’oro conquistato in Francia. Un colpo durissimo per il 30enne di origine marocchina, affetto da cataratta congenita a entrambi gli occhi.

La vicenda ha avuto grande risonanza in Spagna, dove il nome dell’atleta è stato immediatamente affiancato a quello di Sinner, anche lui trovato positivo in passato alla stessa sostanza. Tuttavia, se nel caso dell’italiano si è giunti a una sanzione lieve (tre mesi con patteggiamento) grazie alla dimostrata non intenzionalità, per Ouhdadi la situazione è ben diversa. L'atleta paralimpico non è stato in grado di provare come il Clostebol sia finito nel suo organismo, né tantomeno di identificarne con certezza l’origine.