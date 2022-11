Qatar 2022, l'arbitro Sikazwe: tutti i suoi disastri in una sola partita

24 novembre 2022 a

Belgio-Canada significa vittoria “a fatica” della Nazionale di Roberto Martinez, ma anche la direzione gara disastrosa del fischietto zambiano Janny Sikazwe, 43enne finito al centro dell'attenzione per via di altri due penalty non fischiati ai canadesi. Se il primo, per il tocco di mano di Carrasco, è stato giustamente concesso con l’aiuto del Var, poi sono iniziati una serie di errori che hanno sconcertato in tanti.

Nel primo dei due episodi, l’arbitro è stato tratto in inganno dal suo assistente che ha segnalato una posizione di fuorigioco inesistente di un giocatore del Canada, non accorgendosi che in realtà il passaggio arrivava involontariamente da un calciatore del Belgio. A seguito di quel passaggio lo stesso giocatore della nazionale nordamericana, Larye, era stato atterrato nettamente in area di rigore.

I due errori che hanno scatenato l’ira del Canada - Non contento, Sikazwe ha fatto il bis: Witsel atterra nettamente in area di rigore ancora Laryea, ma l'arbitro, nonostante un controllo del Var, fa proseguire. Nazionale canadese inferocita per due decisioni incomprensibili del direttore di gara e degli uomini al Var (dove erano?). Senza parole anche il presidente della commissione arbitrale della Fia — il nostro ex fischietto di Viareggio, Pierluigi Collina — inquadrato dalla regia internazionale subito dopo quanto visto in campo. L’italiano ha capito subito che l'arbitro aveva commesso due gravissimi errori, che in una vetrina come i Mondiali sono assolutamente intollerabili.